Σέρρες

Σέρρες: οπλοστάσιο βρέθηκε σε σπίτι! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακάλυψαν οι αστυνομικοί, κατά τον έλεγσχο που έκαναν στην κατοικία του άνδρα, που συνελήφθη.

Συνελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, ένας 68χρονος άνδρας, για κατοχή μεγάλου αριθμού όπλων και φυσιγγίων.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 πιστόλια, 3 περίστροφα και 1 τυφέκιο,

3 κυνηγετικά όπλα,

5 πιστόλια και 3 περίστροφα κρότου – αερίου,

1 πιστόλι στυλό και 1 πιστόλι μπρελόκ κρότου – αερίου, καθώς και

2.323 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.

Επίσης στους χώρους του σπιτιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 γεμιστήρας πιστολιού και 4 σκοπευτικές διόπτρες,

11 μαχαίρια, 1 ξίφος και 1 ξιφολόγχη,

283 κροτίδες και

2 κουτιά με μεταλλικά σφαιρίδια

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Χαλακατεβάκης: η κόρη, ο καρκίνος και η έκπληξη από την Δέσποινα (βίντεο)

Κουρουμπλής στον ΑΝΤ1: Δεν ανακαλώ, εγκληματικές πολιτικές οδηγούν σε δολοφονίες (βίντεο)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μπουρλά: Την άνοιξη το χάπι κατά του κορονοϊού (βίντεο)