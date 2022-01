Κορινθία

Κιάτο: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Κλειστή παρέμεινε η εθνική οδός με ρευ΄μα προς Αθήνα για περίπου μία ώρα.

Νωρίς το βράδυ του Σαββάτου παραλίγο να συμβεί τραγωδία στην εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου.

Πιο συγκεκριμένα, φορτηγό που μετέφερε κρέατα πήρε φωτιά, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο 107ο χλμ.με αποτέλεσμα η Εθνική Οδός στο ρεύμα προ Αθήνα να παραμείνει κλειστή για περίπου μία ώρα.

Ο οδηγός, για καλή του τύχη αντέδρασε ψύχραιμα και κατάφερε να βγει μόνος του από το φλεγόμενο όχημα. Η πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και έκαναν ενέργειες.

