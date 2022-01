Δωδεκανήσα

Ρόδος – Τουρκικό προξενείο: Χειροπέδες σε νεαρό που πέταξε αβγό στην είσοδο

Τι άλλα «πολεμοφόδια» βρέθηκαν στην κατοχή του, μετά τη σύλληψη του από αστυνομικούς.

Σε τακτική δικάσιμο παραπέμφθηκε από την Εισαγγελέα Υπηρεσίας ένας 29χρονος που συνελήφθη στις 15 Ιανουαρίου λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στη Ρόδο, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Ο 29χρονος είχε ακινητοποιηθεί από τον αστυνομικό ΑΤ Ρόδου που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού στο Τουρκικό προξενείο στην Ρόδο γιατί είχε ρίξει ένα αβγό στην κεντρική είσοδο.

Μάλιστα σε έλεγχο που του έγινε στη συνέχεια, βρέθηκαν πάνω του ακόμη 7 αβγά.

Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι ήταν ψυχολογικά φορτισμένος και ζήτησε συγνώμη για την πράξη του.

