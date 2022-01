Γρεβενά

Γρεβενά: Αρνητής ιερέας πέθανε από κορονοϊό

Νοσηλευόταν με τον κορονοϊό ο 44χρονος ιερέας.

Ένα λυπηρό περιστατικό έχει συνταράξει την τοπική κοινωνία στα Γρεβενά.

Ο ιερέας που ήταν εφημέριος στον ιερό ναό του Αγιίου Γεωργίου στο Βαρόσι στην πόλη των Γρεβενών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών τα σημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 44χρονος ιερέας, νοσούσε από κορονοϊό και όπως ανέφεραν οικεία του πρόσωπα, δεν είχε εμβολιαστεί αλλά καθυστέρησε να ζητήσει βοήθεια και σε κάποιο νοσοκομείο.

Ο άτυχος ιερέας αρχικά είχε μεταφερθεί στην κλινική του νοσοκομείου Γρεβενών ενώ στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στο Μποδοσάκειο

