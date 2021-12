Γρεβενά

Έγκλημα στα Γρεβενά: Βίασε τη μητέρα του πριν τη σκοτώσει

Εξέλιξη - σοκ στα Γρεβενά. Πρώτα βίασε και μετά στραγγάλισε τη μητέρα του. Είχε σκοτώσει και τη γιαγιά του.

Φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις για το έγκλημα στο Κοσμάτι Γρεβενών, με θύμα 85χρονη που φέρεται ότι έπνιξε ο ίδιος της ο γιος με τα χέρια του.

Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση, ο μητροκτόνος, όχι μόνο να την στραγγάλισε μέχρι θανάτου, αλλά και να την βίασε.

Ο 59χρονος δήλωσε την Τρίτη ότι βρήκε νεκρή την μητέρα του στο κρεββάτι της. Η σπουδή ωστόσο να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες ταφής κίνησε υποψίες.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας ζήτησαν από τον εισαγγελέα να γίνει νεκροψία – νεκροτομή και το στυγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε. Ο μητροκτόνος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα συνελήφθη χθες το μεσημέρι και σύμφωνα με πληροφορίες είπε ελάχιστα στους αστυνομικούς.

Ο 59χρονος πριν από 28 χρόνια, το μακρινό 1993 είχε σκοτώσει την ηλικιωμένη γιαγιά του στο ίδιο χωριό. Είχε κριθεί ψυχικά ασθενής και νοσηλεύτηκε για αρκετά χρόνια σε ψυχιατρική κλινική. Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε με χειροπέδες στα χέρια ενώπιον του Εισαγγελέα.

