Κιλκίς

Κιλκίς: Συλλήψεις για το βιασμό της Κουβανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρία άτομα συνελήφθησαν για τη ληστεία και το βιασμό μίας νεαρής από την Κούβα.

Χειροπέδες σε τρεις υπηκόους Πακιστάν πέρασαν αστυνομικοί της Παιονίας, στο Κιλκίς, ύστερα από καταγγελία για ληστεία σε βάρος ομάδας Κουβανών μεταναστών, μεταξύ αυτών και μίας 25χρονης, η οποία, φέρεται - επιπλέον - να έπεσε θύμα βιασμού. Οι συλληφθέντες, 21 έως 29 ετών, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και με τις εις βάρος τους απαγγελθείσες κατηγορίες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε αγροτική περιοχή των Ευζώνων, όπου τέσσερις Πακιστανοί προσέγγισαν την 5μελή ομάδα των Κουβανών (κινούνταν πεζοί) και υπό την απειλή πιστολιού τους λήστεψαν αρπάζοντας 460 ευρώ και τα κινητά τους τηλέφωνα. Στη συνέχεια, κατά τις ίδιες πηγές, δύο εκ των δραστών της ληστείας - πάλι με την απειλή όπλου- προέβησαν στο βιασμό της 25χρονης, όπως κατήγγειλαν οι συμπατριώτες της.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε πως οι φερόμενοι δράστες αλλά και οι καταγγέλλοντες βρίσκονται παράνομα στη χώρα, με τους δεύτερους να έχουν εισέλθει, κατά πληροφορίες, τα προηγούμενα 24ωρα στην ελληνική επικράτεια από τα βόρεια σύνορα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων περιλαμβάνει και τέταρτο πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου όμως παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 95 θάνατοι και 10783 νέα κρούσματα την Κυριακή

Ριζούπολη: συλλήψεις πριν από τον αγώνα - Κατασχέθηκαν λοστοί και τσεκούρια (εικόνες)

Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1: Είμαστε σε περίοδο μεγάλων σεισμών