Χαλκιδική

Νέος σεισμός στην Χαλκιδική

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην περιοχή με τον ισχυρό σεισμό των 5,4 Ρίχτερ. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Ευθύμιος Λέκκας.



Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος χαρακτηρίζεται «ασθενής», σημειώθηκε στις 00:32 στον θαλάσσιο χώρο 22 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Άθου, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Καταγράφηκε προτού συμπληρωθούν 12 ώρες από τον ισχυρό σεισμό 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της πόλης του Άθου, που έγινε αισθητός σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Πάνω από 10 μετασεισμοί τουλάχιστον, με τον πιο δυνατό να φτάνει τα 4,5 ρίχτερ, σημειώθηκαν στον θαλάσσιο χώρο του βορείου Αιγαίου, μεταξύ του Αγίου Όρους και της Σιθωνίας, ύστερα από τον κύριο σεισμό.

Ο Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε ότι ο σημερινός σεισμός δεν είναι ανησυχητικός. Ωστόσο, για την χθεσινή δόνηση 5,4 Ρίχτερ είπε ότι συνδέθηκε με το ρήγμα του βορείου Αιγαίου. «Υπήρξε κάποια επιφυλακή για να δούμε την μετασεισμική ακολουθία η οποία εξελίσσεται καλά», σημείωσε και πρόσθεσε ότι για να τεκμηριώσουμε την σεισμική έξαρση πρέπει να έχουμε δείγμα γραφής από μεγαλύτερη μετασεισμική ακολουθία.

