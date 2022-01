Κοζάνη

Κοζάνη: μαχαίρωσε τον πατέρα του! (εικόνες)

Αναστάτωση στην Κοζάνη για την επίθεση με μαχαίρι από άνδρα προς τον πατέρα του.

Ένας άνδρας 36 ετών τραυμάτισε με μαχαίρι τον πατέρα του, ο οποίος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Κοζάνη, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και επί τόπου έσπευσε η Αστυνομία, που αφόπλισε τον δράστη.

Στο σημείο έφτασε και η Πυροσβεστική, στελέχη της οποίας συνέβαλαν στην επιχείρηση.

Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο και ο 36χρονος στην Ψυχιατρική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου.

