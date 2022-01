Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ Ευόσμου: Κατάληψη και ΜΑΤ μετά από καταγγελίες για ξυλοδαρμό μαθητών (εικόνες)

Υπό κατάληψη τέλει το 2ο ΕΠΑΛ Εύοσμου στη Θεσσαλονίκη. Από νωρίς το πρωί μαθητές του σχολείου τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων στις εισόδους του σχολείου και έκλεισαν τις πόρτες με λουκέτα ενώ κατάληψη προηγήθηκε και τις προηγούμενες ημέρες.

Στο συγκεκριμένο σχολείο, όπου τον περασμένο Σεπτέμβριο πάλι είχε προκληθεί ένταση μετά τα επεισόδια της Σταυρούπολης, ήρθε ένα νέο περιστατικό να προστεθεί εχθές, σύμφωνα με τις καταγγελίες.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, “την ώρα που μαθητές του σχολείου καλούσαν σε γενική συνέλευση για να συζητήσουν το κάλεσμα των μαθητών στην κινητοποίηση της Πέμπτης 20/1, αλλά και τους όρους με τους οποίους άνοιξαν τα σχολεία μαζί με τις συνθήκες λειτουργιάς του ΕΠΑΛ. Εκείνη την ώρα μερίδα μαθητών με εξωσχολικούς εμφανίστηκαν στην πόρτα του σχολείου άρχισαν να επιτίθενται λεκτικά στην αρχή και στη συνέχεια με χτυπήματα και προπηλακισμούς προσπαθούσαν να σταματήσουν κάθε συλλογική διαδικασία, κατέβασαν το πανό που ζητούσε «μόρφωση και υγεία για τους μαθητές“.

Όπως επισημάνει στη συνέχεια, “είναι οι ίδιοι γνωστοί «μαθητές» που με τραμπούκικες και φασιστικές κινήσεις θέλουν να εμποδίσουν τους μαθητές να διεκδικούν οργανωμένα με γενικές συνελεύσεις με αιτήματα μέσα στα σχολεία“.

Υπό τον φόβο νέων επεισοδίων, κοντά στο σχολείο υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις, όπως φαίνεται και από τις εικόνες του GRTimes.gr.

Ανακοίνωση για το χθεσινό περιστατικό και ψήφισμα καταδίκης, εξέδωσε και το ΠΑΜΕ: “Τη στιγμή που μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου πραγματοποιούσαν κατάληψη μετά από συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες, με δίκαια αιτήματα για ασφαλή και ανοιχτά σχολεία, για να μην εφαρμοστούν τα απαράδεκτα αντι-εκπαιδευτικά μέτρα όπως η Τράπεζα Θεμάτων και οι περιορισμένες επιλογές στο μηχανογραφικό, φασιστικές ομάδες, οι οποίες δεν προερχόντουσαν μόνο μέσα από το σχολείο, πραγματοποίησαν επίθεση σε μαθητές, αλλά και σε γονείς που τους συμπαραστέκονταν, προσπάθησαν να κατεβάσουν το πανό τους και να τους εμποδίσουν να γίνει γενική συνέλευση”, αναφέρει, μεταξύ άλλων.

