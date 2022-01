Αχαΐα

Αχαϊα: Σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Ολοκληρωτική η καταστροφή στο σπίτι απο την πυρκαγιά.

Φωτιά σε σπίτι εκδηλώθηκε στο Διακοφτό Αχαϊας. Πυροσβέστες έχουν επέμβει αλλα το σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει καεί ολοσχερώς! Πυροσβέστες είναι αυτή την ώρα σε διαδικασία έρευνας για τυχόν εγκλωβισμένο άτομο – κάτοικο του σπιτιού.

Αγνωστο παραμένει πως εκδηλώθηκε η φωτιά!

πηγή: flamis.gr

