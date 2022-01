Αχαΐα

Σχολικό λεωφορείο πήρε φωτιά εν κινήσει (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη λαχτάρα για τον οδηγό σχολικού λεωφορείου το οποίο άρχισε να φλέγεται εν κινήσει...

Σχολικό λεωφορείο στην Αχαΐα «λαμπάδιασε» σήμερα νωρίς το πρωί και ευτυχώς δεν είχε μέσα τους μαθητές.

Όλα συνέβησαν ενώ το όχημα κινείτο στο φράγμα Πείρου, στο Δήμο Ερυμάνθειας στην Αχαϊα.

Από άγνωστη αιτία το τουριστικό λεωφορείο που χρησιμοποιείται για την μεταφορά μαθητών σε δυσπρόσιτες περιοχές, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ευτυχώς ο οδηγός πρόλαβε να το εγκαταλείψει, ενώ μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε παρανάλωμα του πυρός και όπως φαίνεται και στις εικόνες το όχημα καταστράφηκε.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Νίκος Κατσαρός

Νέα Ορλεάνη: Οικογένεια νεκρή σε φλεγόμενο σπίτι (εικόνες)

Ομαδικός βιασμός - Βόλος: Ποινική δίωξη σε δύο νεαρούς