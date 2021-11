Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: μαθητές τραυματίες από σύγκρουση σχολικού με τζιπ

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν αρκετά από τα παιδιά, τα οποία διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Πανικός επικράτησε, γύρω στις 16:00 της Τετάρτης, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, στο ύψος της Καρδίας, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τζιπ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλά παιδιά, αλλά και ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και οι διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τουλάχιστον 11 παιδιά, τα οποία εν συνεχεία διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Τα 7 φέρονται να έχουν θλαστικά τραύματα και εκδορές. Κανενός παιδιού η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Την στιγμή του ατυχήματος και για αρκετή ώρα αργότερα, επικράτησε πανικός. Τα παιδιά, που είναι μικρά σε ηλικία, τα περισσότερα κάτω των 5 ετών, ήταν σε κατάσταση σοκ.

Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να βοηθήσουν και να τα ηρεμήσουν. Επί τόπου έσπευσαν και οι γονείς τους, που ενημερώθηκαν άμεσα από τους υπεύθυνους του βρεφονηπιακού σταθμού.

Σε ότι αφορά τις συνθήκες του ατυχήματος, όπως αναφέρουν μαρτυρίες, το σχολικό λεωφορείο βγήκε από παράδρομο της Καρδίας για να μπει στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, ο οδηγός το τζιπ που εκινείτο στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας φαίνεται πως αιφνιδιάστηκε και δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος του σχολικού λεωφορείου, το οποίο βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε και ο οδηγός του τζιπ, που σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει κατάγματα.

Πηγή εικόνων: thestival.gr

