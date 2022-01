Αχαΐα

Αιγιάλεια - Καταγγελία: Καταδικασμένος για παιδοφιλία κυκλοφορεί σε σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυση κατέθεσαν οι γονείς εις βάρος του διευθυντή του δημοτικού σχολείου.

Ένα περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία στη Αιγιάλεια, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες, καταδικασμένος για παιδοφιλία, κυκλοφορούσε ελεύθερα σε δημοτικό σχολείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», οι γονείς κατήγγειλαν και κατέθεσαν μήνυση στον διευθυντή του σχολείου της Αιγιάλειας επειδή έχουν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν για την παρουσία του εξωσχολικού προσώπου που έχει καταδικαστεί για παιδοφιλία και στη μήνυσή τους τον κατηγορούν ότι εκθέτει τα παιδιά τους σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι γονείς έχουν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές για το συγκεκριμένο θέμα και ο διευθυντής φέρεται να τους αγνοούσε.

Η μήνυση έχει φτάσει στα χέρια της Εισαγγελίας Αιγίου, και σκοπό έχει σύμφωνα με την καταγγελία, να διαταχθεί και να δρομολογηθεί μια λύση από τη δικαιοσύνη, καθώς απαγορεύεται η παρουσία εξωσχολικών στον χώρο του σχολείου και πόσο μάλλοιν όταν έχουν ήδη επιβαρυμένο προφίλ.





Ειδήσεις σήμερα:

Νόβακ Τζόκοβιτς: Παραδέχτηκε ότι έσπασε την καραντίνα

Οικονόμου για ακρίβεια: Άμεσα θα ανακοινωθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της

ΑΠΘ: Νέα επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης από την ΕΛ.ΑΣ (εικόνες)