Αχαΐα

Πέθανε ο Γιώργος Τσέλης

Θρήνος για τον θάνατο του Γιώργου Τσέλη, που άφησε πίσω του δύο παιδιά.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην Πάτρα ο πρόωρος χαμός του Γιώργου Τσέλη.

Ο 52χρονος τραπεζικός υπάλληλος υπέστη ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Ελένη Κουτσούκου και τις δύο κόρες τους Αργυρή-Ευσταθία και Γεωργία Παναγιώτα.

Εργαζόταν στο τραπεζικό κατάστημα της Γεωργίου Παπανδρέου, όπου οι συναδελφοί του δεν μπορούν να πιστέψουν πως δεν είναι πια κοντά τους.

H κηδεία του θα γίνει σήμερα Σάββατο στον Αγιο Βασίλειο.

Πηγή: flamis.gr

