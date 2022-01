Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία - Κρήτη: Γρονθοκόπησε τη μητέρα του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στην Κρήτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε κεντρική γειτονιά του Ηρακλείου με δράστη έναν 26χρονο άνδρα που επιτέθηκε στη μητέρα του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 26χρονος γρονθοκόπησε την 43χρονη μητέρα του στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να της προκαλέσει αιμάτωμα κάτω από το μάτι.

Μάλιστα, στη συνέχεια πήρε ένα μπιτόνι βενζίνης και περιέλουσε την κεντρική πόρτα του σπιτιού απειλώντας πως θα βάλει φωτιά ενώ κρατούσε και ένα μαχαίρι.

Η 43χρονη μητέρα ειδοποίησε την αστυνομία που πήγε στο σπίτι και την έσωσε συλλαμβάνοντας τον 26χρονο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο νεαρός άνδρας είναι γνώριμος των αρχών καθώς έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για διαφορετικό αδίκημα.

πηγή: cretapost.gr

