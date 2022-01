Πολιτική

Οικονόμου για κακοκαιρία “Ελπίδα”: Έγιναν λάθη και θα αποδοθούν ευθύνες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχτηκε ότι υπήρξε πρόβλημα συντονισμού και ζήτησε συγνώμη από όσους ταλαιπωρήθηκαν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ελπίδα», υπογράμμισε ότι νιώθει την ανάγκη να ζητήσει για ακόμη μια φορά μια ειλικρινή συγνώμη από όλους όσους ταλαιπωρήθηκαν από την κακοκαιρία.

Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι στο υπουργικό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί, θα γίνει ένας απολογισμός των αρρυθμιών που παρουσιάστηκαν και παραδέχτηκε ότι υπήρξε πρόβλημα συντονισμού.

Ερωτηθείς σχετικά, διαβεβαίωσε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν αλλά στον κατάλληλο χρόνο, καθώς τώρα προέχουν άλλα πράγματα.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία πως έγιναν λάθη», αλλά επεσήμανε ότι η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν μεγαλύτερη από ότι είχε προβλεφθεί και η κακοκαιρία ήρθε νωρίτερα από ότι περιμέναμε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε μεταξύ άλλων, ότι για να είμαστε ειλικρινείς θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι υποδομές της πόλης δεν είναι ικανές να αντιμετωπίσουν φαινόμενα ανάλογης έντασης.

