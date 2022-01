Δωδεκανήσα

Τροχαίο - Κως: Νεκροί μαθητές του ΕΠΑΛ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Κω. Πως συνέβη η τραγωδία.

Τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο 18χρονους, μαθητές του ΕΠΑΛ Κω, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο νησί της Κω, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ένας ακόμα νεαρός που επέβαινε στο αυτοκίνητο.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Κω. Συγκεκριμένα τζιπ στο οποίο επέβαιναν τρεις νεαροί, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε από γεφύρι της περιοχής.

Αποτέλεσμα της πτώσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 18χρονος ενώ σήμερα υπέκυψε στα τραύματα του και ο δεύτερος νεαρός που επέβαινε στο αυτοκίνητο.

Τους νεαρούς απεγκλώβισε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω, ενώ το ΕΚΑΒ με τη συνοδεία αστυνομίας μετέφερε στο νοσοκομείο τους τραυματίες.

Φωτογραφίες - βίντεο: kosTV, aegeanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - πατροκτόνος: Σε ψυχιατρική κλινική ο 24χρόνος

“Ελπίδα” – ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές συνεχίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης

Βιασμός ανήλικης - Ιερεάς αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: Είμαι αθώος (βίντεο)