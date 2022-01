Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ένα λάθος κινητό την έκανε... ΕΚΚΑ!

Η 49χρονη παρά το ότι το τηλέφωνό της χτυπούσε όλο το 24ωρο, διαχειρίστηκε το ζήτημα ως να ήταν πράγματι εργαζόμενη στο Κέντρο.

Καλεί το ΕΚΑΒ, βρίσκει γιατρούς, δικηγόρους ακόμα και ψυχολόγους για πολίτες που χρήζουν βοήθειας και όλα αυτά απαντώντας στο προσωπικό της κινητό, το νούμερο του οποίου, από λανθασμένη καταχώριση, παραπέμπει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Η περιγραφή της συγκεκριμένης ιστορίας ίσως θυμίζει φάρσα, κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, καθώς εδώ και ενάμιση χρόνο, η ζωή της 49χρονης Αναστασίας Χατζηγιάννη έχει αλλάξει ριζικά. Δέχεται κλήσεις από δεκάδες πολίτες όλο το 24ωρο, που υποτίθεται πως τηλεφωνούν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα από φιλότιμο, προσπαθεί να τους εξυπηρετήσει, όσο είναι αυτό εφικτό.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αν. προϊσταμένη του τμήματος δημοσίων σχέσεων του ΕΚΚΑ Θεοδώρα Μεραμβελλιωτάκη, «δεν γνωρίζαμε τίποτα για τη συγκεκριμένη ανάρτηση των στοιχείων επικοινωνίας του ΕΚΚΑ στο διαδίκτυο», που ήταν λανθασμένη. «Θα γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση της ανάρτησης και την εύρεση του τρόπου της δημοσίευσης της. Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία στην οποία βρέθηκε η πολίτης, λόγω αυτής της λανθασμένης δημοσίευσης», ανέφερε η κ. Μεραμβελλιωτάκη και διαβεβαίωσε ότι ήδη, από σήμερα, οπότε και ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι της υπηρεσίας, διενεργούν ήδη τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να ενημερώσουν τη διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση του διαδικτύου.

Αιτήματα παντός τύπου

«Χτυπάει το κινητό μου σχεδόν όλο το 24ωρο. Μου τηλεφωνούν στις 03:00, στις 05:00 τα ξημερώματα, μου ζητάνε δικηγόρους, γιατρούς, ψυχολόγους μέχρι και ορθοπεδικούς», εξηγεί, από την πλευρά της, η 49χρονη, που προσπαθεί, όπως λέει, να εξυπηρετεί όσο μπορεί, αφού εξηγεί προηγουμένως ότι το κινητό είναι ιδιωτικό και δεν αντιστοιχεί στο ΕΚΚΑ.

Δεκάδες τα περιστατικά που αφηγείται η κ. Χατζηγιάννη, η οποία ήταν μεταφορέας ασθενών σε νοσοκομείο της πόλης και η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι τρόπος ζωής γι' αυτήν. «Μου τηλεφώνησε -μεταξύ άλλων- μια γυναίκα, που βρήκε σε άσχημη κατάσταση έναν άστεγο και μου ζητούσε βοήθεια. Της ζήτησα συγγνώμη, της εξήγησα ότι το μόνο που μπορώ να κάνω είναι καλέσω το ΕΚΑΒ να τον παραλάβει και να τον πάει στα επείγοντα, κάτι που τελικά έκανα», εξηγεί, ενώ αναφέρεται και σε διάφορα άλλα περιστατικά, όπως όταν μια φορά χτύπησε το κινητό της τα ξημερώματα και άκουσε μια γυναίκα να ζητάει βοήθεια.

Βέβαια δεν λείπουν, όπως λέει, και οι ευχάριστες συνομιλίες, όπως όταν μία κοπέλα, νομίζοντας ότι καλεί στο ΕΚΚΑ, άκουσε το τραγούδι που είχε στην αναμονή η 49χρονη και συνέχισε να το τραγουδάει, απολαμβάνοντας τη στιγμή. «Μόλις σήκωσα το τηλέφωνο, συνέχισε (η κοπέλα) να το τραγουδάει γιατί της άρεσε πολύ και ρωτάω: "ποιος είναι"; Μου είπε ότι κάλεσε στο ΕΚΚΑ, της εξήγησα ότι ο αριθμός μου ανήκει και μου λέει: "Είπα κι εγώ ακούγοντας το τραγούδι, τόσο πολύ έχει προχωρήσει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης". Πώς να μη γελάσεις», λέει χαριτολογώντας.

Το λάθος εντοπίστηκε από κοινωνική λειτουργό

Η κοινωνική λειτουργός Χρυσούλα Τσάπα έγινε και η ίδια μάρτυρας της λανθασμένης καταχώρισης. «Ενώ βρισκόμουν στην εργασία μου, στην προσπάθειά μου να εξυπηρετήσω πολίτη της περιοχής μου, έγινα μάρτυρας μιας απρόσμενης κατάστασης, που ομολογώ, με εξέπληξε. Έπρεπε να αναζητήσω βοήθεια από μια υπηρεσία, που είναι ευρέως γνωστή, το ΕΚΚΑ. Κάλεσα στο σταθερό τηλέφωνο δεν απάντησε κανείς. Έτσι, δοκίμασα χωρίς δεύτερη σκέψη το κινητό τηλέφωνο που αναγραφόταν παρακάτω και ήρθα σε επικοινωνία με μια κυρία, η οποία με διαβεβαίωσε ότι το τηλέφωνό της, είναι ιδιωτικό και ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Μάλιστα δεν παρέλειψε να μου αναφέρει, ότι δέχεται συνεχώς τηλεφωνικές κλήσεις με αιτήματα πολιτών που ζητούν να τους παρασχεθεί βοήθεια, ενώ έχει βρεθεί αρκετές φορές σε δύσκολη θέση, γιατί δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει».

Η κ. Τσάπα χαρακτηρίζει «πολύ ευγενική» τη 49χρονη, επισημαίνοντας πως «δεν έχασε την ανθρωπιά της, παρά την ταλαιπωρία της και προσπαθούσε να βοηθήσει τον κόσμο που της τηλεφωνούσε», ενώ δεν ήξερε πώς να διορθώσει το πρόβλημα, την επίλυση του οποίου έχει δρομολογήσει, μετά την ενημέρωσή της, η αρμόδια υπηρεσία.

Άλλωστε, όπως επισημαίνει και η κ. Τσάπα, η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι πολύ σημαντική και ειδικά οι κοινωνικοί λειτουργοί συνηθίζουν να έρχονται σε τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τους υπαλλήλους της.

