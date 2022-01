Δωδεκανήσα

Μάνα μήνυσε το παιδί της για υπεξαίρεση της σύνταξης της!

Πως ανακάλυψε η ηλικιωμένη ότι η αιτία που σταμάτησε να πιστώνεται η σύνταξη στον λογαριασμό της ήταν... το ίδιο το παιδί της.

Ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου με έγκληση κατά ενός εκ των τριών παιδιών της, που διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, προσέφυγε μια κάτοικος της δημοτικής ενότητας Κρεμαστής υποστηρίζοντας ότι υπεξαιρεί τη σύνταξή της!

Η εγκαλούσα είναι συνταξιούχος, χήρα και μητέρα τριών ενήλικων παιδιών με τον εγκαλούμενο να τυγχάνει υιός της, ο οποίος είναι παντρεμένος, εργάζεται και διαμένει μόνιμα στη Γερμανία.

Μάλιστα, έχει υιοθετήσει και χρησιμοποιεί ως επίθετο αυτό της συζύγου του.

Η μητέρα από το έτος 1964 διέμενε και εργαζόταν στη Γερμανία, σε εργοστάσιο, κάτω από πολύ δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Η εργασία της αυτή της εξασφάλισε τα απαραίτητα ένσημα ούτως ώστε να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από το γερμανικό κράτος. Πράγματι, τη σύνταξη αυτή, που ανέρχεται στο ποσό των 989,27 € μηνιαίως ελάμβανε ανελλιπώς έως και τον Ιανουάριο του έτους 2021.

Την περίοδο εκείνη η Υπηρεσία Συντάξεων της Γερμανίας (Renten Service) της έστειλε επιστολή με την οποία την καλούσε να αποδείξει ότι βρισκόταν ακόμα στη ζωή. Αυτή είναι μία συνήθης διαδικασία για τους συνταξιούχους που διαμένουν στο εξωτερικό, την οποία ακολουθούν πολλά κράτη στον κόσμο. Εντούτοις, η επιστολή αυτή δεν έφτασε ποτέ στα χέρια της, πιθανόν από λάθος του ταχυδρομείου με αποτέλεσμα η αρμόδια υπηρεσία να σταματήσει από τον Φεβρουάριο του 2021 προσωρινά την καταβολή της σύνταξής της χωρίς να γνωρίζει την αιτία.

Παρ’ όλα αυτά, της απέστειλαν όμοια επιστολή τον Ιούλιο του 2021 την οποία έλαβε κανονικά. Στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στην παραπάνω πρόσκληση ζήτησε τη βοήθεια του εγκαλούμενου υιού της ο οποίος δέχτηκε να την συνδράμει και να την εξυπηρετήσει με μεγάλη προθυμία, λόγω του ό,τι πέραν της μεγάλης ηλικίας της δεν έχει λάβει ιδιαίτερη μόρφωση και δυσκολεύεται πολύ με τα γράμματα.

Ο εγκαλούμενος λοιπόν, όπως υποστηρίζει, ανέλαβε να διεκπεραιώσει όλη τη διαδικασία για λογαριασμό της αποστέλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την αρμόδια υπηρεσία στη Γερμανία με σκοπό να πιστοποιηθεί ότι βρίσκεται ακόμα στη ζωή και να συνεχίσει έτσι να λαμβάνει τη μηνιαία σύνταξη της, καθώς και αναδρομικά τις συντάξεις των προηγούμενων μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο 2021.

Προς μεγάλη της έκπληξη διαπίστωσε ότι τον μήνα που ακολούθησε την όλη διαδικασία δεν έλαβε σύνταξη. Το ίδιο συνέβη και τους επόμενους μήνες. Το γεγονός αυτό της προκάλεσε μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση καθώς η σύνταξη αυτή αποτελεί την αποκλειστική πηγή εισοδήματός της με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα βιοπορισμού. Απευθύνθηκε λοιπόν με τη βοήθεια του μεγάλου υιού της προς την αρμόδια υπηρεσία στη Γερμανία προκειμένου να πληροφορηθεί τον λόγο που διακόπηκε η καταβολή σύνταξης στο πρόσωπό της.

Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι ο εγκαλούμενος δρώντας ως πληρεξούσιος της αιτήθηκε την αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού της και αντικατέστησε τον ορθό τραπεζικό λογαριασμό καταβολής της σύνταξης με τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο όμως δικαιούχος δεν είναι εκείνη, αλλά η σύζυγός του. Διαπίστωσε ότι ο εγκαλούμενος υιός της την εξαπάτησε, εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της, καταχράστηκε την εμπιστοσύνη της, μετέβαλε παρανόμως τα στοιχεία της και εισπράττει παράνομα και χωρίς τη συγκατάθεση της τη μηνιαία της σύνταξη για χρονικό διάστημα 12 μηνών από τον Φεβρουάριο 2021 έως και σήμερα.

