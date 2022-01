Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νέα επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία

Νέα επίθεση με γκαζάκια, η τρίτη τα τελευταία 24ωρα σε είσοδο πολυκατοικίας, σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Τι διαπιστώθηκε μετά την προσαγωγή

Νέα επίθεση με γκαζάκια, η τρίτη τα τελευταία 24ωρα σε είσοδο πολυκατοικίας, σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή τη φορά στην ευρύτερη περιοχή του Ιπποκρατείου, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό, αποτελούμενο από ένα γκαζάκι. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην τζαμαρία της πολυκατοικίας.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί που προσήγαγαν ένα άτομο, το οποίο κρίθηκε ως ύποπτο, αλλά μετά την εξέτασή του αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν προέκυψε κάτι εις βάρος του.

Είχαν προηγηθεί παρόμοιες επιθέσεις σε εισόδους πολυκατοικιών στους Αμπελόκηπους και στη Χαριλάου, που ερευνώνται από την αστυνομία, όπως και η σημερινή.

