Κορονοϊός - Αντιεμβολιαστές: Στόχος βανδαλισμού ιατρείο παιδιάτρου

Έγραψαν συνθήματα στους τοίχους του ιατρείου της στο Λουτράκι. Τι απάντησε η ίδια μέσα από τα social media.

Στόχος αντιεμβολιαστών έγινε το γραφείο της παιδιάτρου Ζώης Σάκκου στο Λουτράκι.

Πιο συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Πέμπτης το ιατρείο της παιδιάτρου βανδαλίστηκε από αντιεμβολιαστές που της έγραψαν στους τοίχους της εισόδου του γραφείου της "Πόσα πήρες" και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η εν λόγω παιδίατρος έγινε στόχος καθώς συμμετέχει στην καμπάνια εμβολιασμού για τα παιδιά του Υπουργείο Υγείας.

Η παιδίατρος, εμφανίστηκε χθες στο ΑΤ Λουτρακίου και υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων για φθορά ξένης περιουσίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει το dmnews.gr.

Η ίδια σε ανάρτηση της απάντησε στα όσα συνέβησαν μέσα από το προφίλ στης στα social media.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

"Για την άνανδρη επίθεση (συνθηματα) με spray στην εξώπορτα του ιατρείου μου από μια μερίδα θερμοκέφαλων και κουτών συμπολιτών (επιεικείς χαρακτηρισμοί), θα ήθελα να ενημερώσω για το αυτονόητο, ότι η συμμετοχή μου στην καμπάνια του εμβολιασμού ήταν εθελοντική και έγινε ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ μετά από πρόσκληση της επιστημονικής επιτροπής.

Μου είναι αδιανόητο πως κάποιοι τόσο κακόβουλα και με ευκολία συκοφαντούν, την στιγμή που κάθε μέρα έχουμε περίπου 100 θανάτους συνανθρώπων μας από covid-19.

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι παιδίατροι της χώρας μας, ενισχύουν τον εμβολιασμό καθώς και η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Ελπίζω ο Θεός να τους δώσει φώτιση μιας και έχουν κλειστά τα μάτια και τα αφτιά στην επιστήμη."

