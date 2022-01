Φθιώτιδα

Λαμία: Έκρηξη σε διαμέρισμα από διαρροή υγραερίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζημιές προκλήθηκαν από την ισχυρή έκρηξη

Μνήμες από την δυνατή έκρηξη με τραυματίες, που είχε σηκώσει στο πόδι όλη τη συνοικία των Καλυβίων, έζησαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι κάτοικοι σε μια γειτονιά επίσης στα Καλύβια.

Η έκρηξη έγινε λίγα λεπτά μετά τη 1:00΄ το μεσημέρι σε διαμέρισμα το οποίο έχει καυστήρα υγραερίου και ευτυχώς προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στο σπιτι χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Στο σημείο εσπευσαν δυο οχήματα της ΠΥ Λαμίας και ένα όχημα της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και περιπολικό από το ΑΤ Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η έκρηξη έγινε από διαρροή υγραερίου στον καυστήρα και εξετάζεται από τους ειδικούς τι ήταν αυτό που την προκάλεσε, ώστε να επισκευαστεί και να μην υπάρχει κίνδυνος για επόμενο ατύχημα.

πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 45 σημεία

Σπείρα διακινούσε ναρκωτικά σε φυλακές (εικόνες)

Ο Ερντογάν απέλυσε και τον επικεφαλής της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας