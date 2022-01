Κακοκαιρία: Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων

Ζάκυνθος

Μετ΄ εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Απαγορευτικό απόπλου στις ακτοπλοϊκές γραμμές Ζακύνθου - Κυλλήνης και Πόρου - Κυλλήνης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Ιόνιο, απόψε.

Σύμφωνα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία Levante Ferries, που καλύπτει τα δύο νησιά δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Κυλλήνη προς Πόρο στις 21:15, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 19:00, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 20:30 και από Ζάκυνθο για Κυλλήνη 18:30.

