Ρόδος: Ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή (εικόνες)

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ.



Ανθρώπινος σκελετός που φέρεται να ανήκει σε γυναίκα εντοπίστηκε από κυνηγό σε δύσβατη περιοχή, ανάμεσα σε Ψίνθο, Μαριτσά και Καλυθιές, στην Ρόδο .

Στο σημείο έσπευσαν αξιωματικοί της ασφάλειας Ρόδου, στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, ενώ ειδοποιήθηκε ιατροδικαστής και η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.

Από τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση, εξετάζεται το ενδεχόμενο, ο ανθρώπινος σκελετός να ανήκει σε 60χρονη αλλοδαπή η οποία είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο του 2020.

Επρόκειτο για μια Βρετανίδα, η οποία διέμενε τα τελευταία 15 χρόνια στην περιοχή των Καλυθιών και η οποία δεν είχε εμφανιστεί προκειμένου να πάρει τα τρόφιμα που της αναλογούσαν από τον Δήμο της Ρόδου. Για την εξαφάνισή της είχε εκδοθεί ανακοίνωση από το silver alert.

Πολλά από τα χαρακτηριστικά της γυναίκας (ύψος, χρώμα μαλλιών και ντύσιμο) κάνει τους αξιωματικούς που ασχολούνται με την υπόθεση να υποθέτουν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο.

Πλήρη επιβεβαίωση όμως θα δείξουν τα στοιχεία και οι εξειδικευμένες έρευνες που θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες.

