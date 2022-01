Ηλεία

Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός - Κορονοϊός: Θα τιμωρηθούν οι ανεμβολίαστοι ιερείς αν νοσήσουν

Ο μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός, έστειλε νέα προειδοποίηση στους ιερείς που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό.

Νέες πρωτοβουλίες από τον Μητροπολίτη Ηλείας Γερμανό προς τους ανεμβολίαστους ιερείς, προκειμένου να εμβολιαστούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ι.Μ. Ηλείας από το σύνολο των 123 εφημερίων μόνο οι 27 παραμένουν ανεμβολίαστοι οι οποίοι όμως δύο φορές την εβδομάδα προσκομίζουν rapid test.

Ο Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός, έστειλε στους ανεμβολίαστους ιερείς στις 28 Ιανουαρίου 2022 επιστολή με την οποία τους καλεί να γνωστοποιήσουν στη Μητρόπολη τους ακριβείς λόγους για τους οποίους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, με την κατάθεση βεβαιώσεων από νοσοκομείο.

Στην ίδια επιστολή τους επισημαίνει ότι σε περίπτωση που ασθενήσουν από κορονοϊό και εξαιτίας της επιλογής της αυτής θα απέχουν άνευ λόγου από τα ιερατικά τους καθήκοντα θα τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

