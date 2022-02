Θεσσαλονίκη

Βιασμός - Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια οι τοξικολογικές της 24χρονης

Το πόρισμα παρέδωσε καθηγητής Τοξικολογίας του ΑΠΘ που ορίστηκε από τις διωκτικές αρχές ως πραγματογνώμονας.



Στα χέρια την 5ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πριν από λίγη ώρα το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ με τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων , στην υπόθεση του καταγγελλόμενου βιασμού της 24χρονης.

Το πόρισμα παρέδωσε καθηγητής Τοξικολογίας του ΑΠΘ που ορίστηκε από τις διωκτικές αρχές ως πραγματογνώμονας για την υπόθεση και θα ενημερώσει την ανακρίτρια για το περιεχόμενό του.

Ο Δημήτρης Γαλεντέρης, τεχνικός σύμβουλος της 24χρονης από τη Θεσσαλονίκη, μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ για τα μέχρι στιγμής στοιχεία, λέγοντας ότι σήμερα αναμένει να έχουμε νέα από το εργαστήριο. «Το συμβάν έγινε την 1η Ιανουαρίου. Δεν θα έπρεπε να περιμένουμε τόσο καιρό για τα αποτελέσματα» δήλωσε ο ιατροδικαστής. Ερωτηθείς για το πώς κρίνει αυτή την αργοπορία στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο κ. Γαλεντέρης δήλωσε πώς το πιθανότερο είναι ότι ο υπεύθυνος τους εργαστηρίου στο ΑΠΘ να βρήκε κάτι και να ήθελε να το επαληθεύσει, στέλνοντας τα δείγματα σε πιο εξειδικευμένο εργαστήριο. «Περιμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα. Τα δείγματα κανονικά καταψύχονται μόλις λαμβάνονται» είπε και πρόσθεσε: «Τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για βιασμό δεν είναι μόνο τοξικές ή παράνομες ουσίες, υπάρχουν και μόνιμες όπως είναι το αλκοόλ. Εξαρτάται από την ποσότητα και τη χρήση. Περιμένουμε να δούμε αν επαληθευθεί η καταγγελία περί ναρκωτικών ουσιών». Σύμφωνα με τον κ. Γαλεντέρη, «υπάρχουν φάρμακα που φεύγουν πολύ γρήγορα και από τα ούρα». Αναφορικά με τα αποτελέσματα που δεν έχουν διαβιβαστεί ακόμη στην εισαγγελία εξέφρασε την άποψη ότι “υπάρχει ένα πρώτο αποτέλεσμα από το εργαστήριο του ΑΠΘ και από εκεί και πέρα στάλθηκε ένα δείγμα στην Ελβετία για να γίνει περαιτέρω διερεύνηση. Τα περιμένουμε για να συντάξουμε και εμείς τεχνική έκθεση. Την πορεία της υπόθεσης θα την αποφασίσει ο Εισαγγελέας”.