Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα, εκκενώνονται καταστήματα

Συναγερμός στις Αρχές ύστερα από τηλεφώνημα για βόμβα στο κέντρο της πόλης.

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Μητροπόλεως, όπου προληπτικά η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε εκκένωση καταστημάτων.

Ύστερα από έρευνες δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο με συνέπεια να λήξει ο συναγερμός.

Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα σε ιστοσελίδα που με ηχογραφημένο μήνυμα προειδοποιούσε δήθεν για βόμβα στο σημείο.

