Βαρθολομιό: Ορφάνεψε για δεύτερη φορά – Η τραγική ιστορία ενός 12χρονου

Η σπαρακτικήι ιστορία ενός παιδιού που ορφάνεψε για δεύτερη φορά, μόλις στα 12 του χρόνια.

Η μοίρα χτύπησε ξανά με τον πιο σοκαριστικό τρόπο, ένα μικρό παιδί, στο Βαρθολομιό Ηλείας, το οποίο ορφάνεψε για δεύτερη φορά, μόλις στα 12 του χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο 12χρονος, που είχε χάσει σε πολύ μικρή ηλικία τους φυσικούς του γονείς, πρόσφατα έχασε και τους θετούς, οι οποίοι πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού, με λίγες μέρες διαφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ανατροφή του παιδιού, θα αναλάβει τώρα, ο αδερφός του θετού του πατέρα, ο οποίος μένει στην Αυστραλία, και αυτές τις μέρες, βρίσκεται στην Ηλεία έτσι ώστε να κινήσει τις διαδικασίες απόκτησης της επιμέλειας του μικρού.

