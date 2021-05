Κοινωνία

Φονικό στη Μακρινίτσα: Εισαγγελική πρόταση για την επιμέλεια του παιδιού

Η επιμέλεια αφαιρέθηκε από τον πατέρα και δράστη της δολοφονίας της 28χρονης μητέρας και του 30χρονου αδελφού της, που προφυλακίστηκε μετά την απολογία του.

Εισαγγελική πρόταση για την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού, 2,5 χρονών, που έμεινε χωρίς μητέρα, μετά τη στυγερή διπλή δολοφονία στη Μακρινίτσα, κατέθεσε η εισαγγελέας ανηλίκων προς το Πρωτοδικείο Βόλου.

Η πρόταση κατατέθηκε χθες, αφού ολοκληρώθηκε η κοινωνική έρευνα που έγινε για τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και η οποία αποφάνθηκε ότι το παιδί είναι ευτυχισμένο με τους παππούδες του, γονείς της αδικοχαμένης μητέρας του. Ζητήθηκε έτσι να δοθεί η επιμέλεια στον παππού και τη γιαγιά του. Η πρόταση της εισαγγελέως διαβιβάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, που θα συνεδριάσει σε τακτική δικάσιμο το προσεχές διάστημα για το θέμα της επιμέλειας του παιδιού.

Σημειώνεται ότι η επιμέλεια αφαιρέθηκε από τον 32χρονο πατέρα του και δράστη της δολοφονίας της 28χρονης μητέρας του και του 30χρονου αδελφού της, που προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική πτέρυγα του Κορυδαλλού λόγω ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και δόθηκε στον παππού και στη γιαγιά του παιδιού, από τις 26 Απριλίου.

Πηγή: magnesianews.gr