Θεσσαλονίκη: Πουλούσε εικόνες και... “ξάφριζε” κινητά!

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο αθεόφοβος κλέφτης που με τον τρόπο αυτό προσέγγιζε τα θύματά του.

Ένα ακόμη περιστατικό κλπών εξιχνίασαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Πλησίαζε τα ανυποψίαστα θύματά του με πρόσχημα την πώληση πλαστικοποιημένων εικόνων θρησκευτικού περιεχομένου και «ξάφριζε» τα κινητά τους τηλέφωνα, μη διστάζοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις να προβεί σε άσκηση σωματικής βίας ή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας των παθόντων.

Ο λόγος για 34χρονο, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, δυνάμει εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του 34χρονου, ο οποίος ενέχεται, σύμφωνα με την αστυνομία, σε πολυάριθμες περιπτώσεις κλοπών κινητών τηλεφώνων από καταστήματα, την περίοδο από τα τέλη Οκτωβρίου έως τον Δεκέμβριο του 2021, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, κλοπές και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

