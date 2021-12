Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: έκλεβαν τα μαγαζιά που καθάριζαν

Τέσσερις καθαρίστριες συνελήφθησαν για κλοπές καταστημάτων στα οποία εργάζονταν.

Τέσσερις γυναίκες από συνεργείο καθαρισμού έκλεβαν ρούχα και παπούτσια από τα καταστήματα που δούλευαν, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για γυναίκες ηλικίας 48, 53, 41 και 31 ετών, δύο από τη Γεωργία και δύο από την Αρμενία, οι οποίες καθάριζαν τα καταστήματα τις νυχτερινές ώρες, που δεν λειτουργούσαν και όπως διαπιστώθηκε, αφαιρούσαν είδη ένδυσης και υπόδησης από αυτά, τουλάχιστον από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι κατηγορούμενες συνελήφθησαν την Τετάρτη, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατασχέθηκαν διάφορα αφαιρεθέντα είδη και τέσσερα ψαλίδια που κατείχαν οι δράστιδες προκειμένου να αφαιρούν τους αντικλεπτικούς μηχανισμούς.

Οι συλληφθείσες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

