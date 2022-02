Θεσσαλονίκη

Για “Κάθε Άλκη”: Μαθητές σχημάτισαν τη φράση με τις τσάντες τους

Ηχηρό μήνυμα κατά της βίας έστειλαν οι μαθητές στο Πειραματικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Τη μνήμη του Άλκη τίμησαν οι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.

Τα παιδιά στέλνοντας μήνυμα κατά της βίας.

Οι μαθητές σχημάτισαν με τις σχολικές τους τσάντες τη φράση «Για κάθε Άλκη» και φώναξαν πιο δυνατά από όλους κατά της τυφλής βίας.

