Μαγνησία

Βόλος: εταιρεία σεκιούριτι μεταφέρει κοπέλες που μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μετακίνηση είναι δωρεάν και στόχο έχει να μην κινδυνεύσουν κοπέλες κατά τις βράδινές ώρες.

Σε μία κίνηση για να νιώσουν οι κοπέλες λίγη περισσότερη ασφάλεια, προχώρησε μία εταιρεία σεκιούριτι στον Βόλο, ειδικά μετά το απίστευτο περιστατικό που ένας άνδρας επιτέθηκε σε δύο γυναίκες μέσα στη μέση του δρόμου.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία, ανακοίνωσε ότι όποια κοπέλα νιώσει πως βρίσκεται σε κίνδυνο, μπορεί κατά τις βραδινές ώρες 00:00-06:00 να καλέσει και έτσι να μεταφερθεί δωρεάν και με ασφάλεια στον προορισμό της.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Mega Safe ενημερώνει ότι κάθε βράδυ από 00:00 έως 06:00 αναλαμβάνει την μετακίνηση στην περιοχή του Βόλου, με αυτοκίνητο της εταιρείας, στην κατοικία οποίας κοπέλας νιώσει κίνδυνο ή κάποια ύποπτη κίνηση στον περιβάλλον χώρο, με απόλυτη ασφάλεια χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση».

Πηγή: thenewspaper

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: ευνοεί τον 23χρονο ο διαχωρισμός της δικογραφίας

Χανιά: Παιδιά στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Κάλυμνος: 13χρονη κατηγορεί για βιασμό τον πατριό της