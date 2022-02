Μεσσηνία

“Όχι άλλος Άλκης”: Μαθητές σχημάτισαν το μήνυμα με τα σώματά τους (εικόνες)

Ηχηρό μήνυμα κατά της βίας έστειλαν και οι μαθητές του 4ου Λυκείου Καλαμάτας.





Ηχηρό μήνυμα κατά της βίας έστειλαν οι μαθητές του 4ου Λυκείου Καλαμάτας, σχηματίζοντας με τα σώματά τους το μήνυμα “Όχι άλλος Άλκης”, με αφορμή τη στυγνή δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη που έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, και έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

“Ορμώμενοι απ’ τη πρωτοβουλία που έλαβαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Γυμνάσιο και Λύκειο) αποφασίσαμε σήμερα να αποχαιρετίσουμε τον αδικοχαμένο Άλκη με το δικό μας τρόπο.

Θέλοντας να στείλουμε ένα μήνυμα κατά της βίας, συγκεντρωθήκαμε στο προαύλιο του σχολείου μας και γράψαμε το σύνθημα “ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΆΛΚΗΣ”, εξηγούν τα παιδιά.

