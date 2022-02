Αχαΐα

Νεκρός 44χρονος από φωτιά σε σπίτι

Ο άνδρας προσπάθησε να προστατευθεί από τις φλόγες και τις αναθυμιάσεις, όμως δεν τα κατάφερε. Που και πως τον εντόπισαν οι πυροσβέστες.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία τη νύχτα στην Πάτρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά σε ισόγειο σπίτι στην οδό Αυλίδος 48, στα Ζαρουχλέiκα.

Επί τόπου με δύο οχήματα έσπευσαν 5 στελέχη της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να σβήσουν την φωτιά.

Όταν όμως έφθασαν στο μπάνιο του σπιτιού, εντόπισαν έναν άνδρα, χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία επί της οδού Αυλίδος στην Πάτρα. Επιχειρούν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 5, 2022

Ο ένοικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι γιατροί δεν έκαναν κάτι άλλο, παρά να πιστοποιήσουν τον θάνατο του.

Πρόκειται για έναν 44χρονο, ο οποίος διέμενε μόνος του στο σπίτι. Ο θάνατος του είχε προέλθει από αναθυμιάσεις, ενώ έφερε και κάποια εγκαύματα, σύμφωνα με το flamis.gr.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες διερευνούν τα αίτια, που οδήγησαν στην τραγωδία.

