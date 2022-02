Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για την επίθεση με γκαζάκια

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη δύο ατόμων.

Συλλήψεις δύο ατόμων πραγματοποιήθηκαν για την επίθεση με γκαζάκια στην είσοδο του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα προκλήθηκε έκρηξη του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές υλικές φθορές στην είσοδο επί της οδού Μουσών.

Η ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ.:

"Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη δύο ημεδαποί (άντρας 35 ετών και γυναίκα 22 ετών) κατηγορούμενοι για τοποθέτηση εκρηκτικού- εμπρηστικού μηχανισμού από τον οποίο προκλήθηκε έκρηξη και πυρκαγιά με συνέπεια την πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών στην είσοδο του «Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού» στην οδό Μουσών 37 στη Θεσσαλονίκη."

