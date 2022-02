Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εμπρηστικός μηχανισμός σε ίδρυμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα μεσάνυχτα και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Φωτογραφία αρχείου

Γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα στην είσοδο κτιρίου, όπου στεγάζεται το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα προκλήθηκε έκρηξη του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές υλικές φθορές στην είσοδο επί της οδού Μουσών.

Στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική αφού από την έκρηξη προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” –Κωτσοβούλου: Πέρασα δύσκολα τα χρόνια της κρίσης

Γονείς Άλκη στον ΑΝΤ1: να σταματήσει ο κύκλος αίματος (βίντεο)

Λέστερ: ισόβιος αποκλεισμός σε οπαδό για επίθεση σε παίκτες