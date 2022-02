Χανιά

Χανιά - Απόδραση: σύλληψη άλλων δύο δραπετών

Χειροπέδες σε άλλους δύο κακοποιούς, που είχαν αποδράσει από το Αστυνομικό Μέγαρο, πέρασαν οι αστυνομικοί.

Η ανακοίνωση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναφέρονται τα εξής:

«Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι συνελήφθησαν πριν από λίγο, στα Χανιά Κρήτης, οι άλλοι δύο κρατούμενοι που είχαν αποδράσει πρωινές ώρες της Δευτέρας 7 Φεβρουαρίου 2022, από τα κρατητήρια του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων και της Ο.Π.Κ.Ε. Χανίων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Καταδίκη για τους άλλουε τρεις

Εν τω μεταξύ, ένοχοι για την απόδρασή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας από τα κρατητήρια της Α.Δ Χανίων, κρίθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης, Από το αυτόφωρο δικαστήριο Χανίων οι τρεις Αλβανοί που κάθησαν στο εδώλιο, με βασική κατηγορία αυτήν της απόδρασης.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 42 μηνών στον έναν κατηγορούμενο (29 ετών) και ποινές 34 μηνών στους άλλους δύο κατηγορούμενους - ο ένας 34 ετών και ο άλλος 32 ετών.

Η ακροαματική διαδικασία ήταν μακρά, καθώς η έδρα θέλησε να διευρευνήσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης, τις συνθήκες κράτησης των τριών καταδικασθέντων, τις συνθήκες κάτω απο τις οποίες κατάφεραν να αποδράσουν καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρχαν και συνεργοί στην πράξη τους.

Οι τρεις Αλβανοί, που τα ξημερώματα της Δευτέρας, μαζί με δύο ακόμα αλλοδαπούς είχαν αποδράσει από τα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, συνελήφθησαν το ίδιο βράδυ σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου απ' όπου μεταφέρθηκαν στα Χανιά.

