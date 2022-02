Χανιά

Χανιά - Απόδραση: συλλήψεις δραπετών από τους αστυνομικούς

Τι αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας. Πόσοι κακοποιοί παραμένουν ελεύθεροι, μετά την απόδραση της ομάδας νωρίς το πρωί.

Στα χέρια των διωκτικών αρχών βρίσκονται τρεις από τους πέντε εγκληματίες που είχαν δραπετεύσει σήμερα τα ξημερώματα από τα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Οι τρεις τους φαίνεται ότι εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο και μάλιστα σε κεντρική περιοχή και συνελήφθησαν.

Είχε εξάλλου γίνει σαφές ότι είχαν μετακινηθεί ανατολικά των Χανίων, μετά και τον εντοπισμό στα όρια Ρεθύμνου - Ηρακλείου, του αυτοκινήτου με το οποίο είχαν δραπετεύσει.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώθηκε ότι "συνελήφθησαν βραδινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022, στο Ηράκλειο Κρήτης, οι τρεις (3) από τους πέντε (5) κρατούμενους, που είχαν αποδράσει πρωινές ώρες σήμερα από τα κρατητήρια του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και της Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου".

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων δύο δραπετών συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή.

ΕΔΕ και διαθεσιμότητα για τους αστυνομικούς

Εν τω μεταξύ, Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ σε βάρος ενός αξιωματικού και τεσσάρων κατώτερων αστυνομικών του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Χανίων.

Επιπλέον, τρεις εξ αυτών, ο Αξιωματικός και δύο κατωτέροι αστυνομικοί, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.





