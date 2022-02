Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη – Κούγιας: οι γονείς του ζήτησαν να δείξω την φωτογραφία του Σαββίδη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο ποινικολόγος, για την κίνηση του που προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση. Τι λέει για την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου.

«Οι γονείς του Άλκη δεν πρόκειται να ησυχάσουν ένα δεν αποκαλυφθεί και ο τελευταίος που έχει σχέση με τον θάνατο του παιδιού τους», είπε ο συνήγορος τους, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και στον Γιώργο Παπαδάκη.

Σχετικά με την ανάρτηση του γιού του Ιβάν Σαββίδη, μετά από τον αγώνα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, ο κ. Κούγιας είπε πως του την έστειλε ένας Έλληνας που ζει στην Γερμανία, μαζί με διευκρινίσεις για τον χρόνο που έγινε η ανάρτηση.

Όπως ανέφερε, έδειξε την ανάρτηση αυτή όταν επισκέφθηκε τους γονείς του Άλκη στο σπίτι τους, στην Βέροια και εκείνοι υπέστησαν σοκ, ιδίως η μητέρα του αδικοχαμένου παλικαριού που αντέδρασε οργισμένα.

Ο Αλέξης Κούγιας συμπλήρωσε πως την Τρίτη, ενώ βρίσκονταν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι γονείς του Άλκη τον ρώτησαν αν είχε ακόμη διαθέσιμη την εικόνα με την ανάρτηση και αφού τους αποκρίθηκε θετικά, του ζήτησαν να την δείξει στους δημοσιογράφους για να την δει όλη η Ελλάδα.

Ακόμη, αναφερόμενος στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου, είπε πως πρόκειται για μια νέα γυναίκα, η οποία αγκάλιασε τους συγγενείς του Άλκη και τους είπε πως «όταν φύγει από τα χέρια της ο φάκελος της υπόθεσης θα έχουν αποκαλυφθεί όλα τα δεδομένα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Πογέτ ήρθε στην Αθήνα για υπογραφές

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 168 σημεία

Κορονοϊός - Ιταλία: γονείς αρνούνταν μετάγγιση με αίμα εμβολιασμένων