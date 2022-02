Κοινωνία

Γονείς Άλκη στον ΑΝΤ1: Οι τύψεις θα συντροφεύουν τον δράστη μια ζωή

Οι γονείς του αδικοχαμένου Άλκη, Άρης και Μελίνα Καμπανού, μίλησαν στον ΑΝΤ1. Το μήνυμα που στέλνουν στα νέα παιδιά.



Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησαν οι γονείς του δολοφονημένου Άλκη, Άρης και Μελίνα Καμπανού, συγκινώντας για ακόμη μια φορά με τα λόγια τους και την δύναμη ψυχής που δείχνουν.



Όπως είπε ο Άρης Καμπανός αν συναντούσε τον δράστη που στέρησε από τον γιο του την ζωή, δεν θα του έλεγε τίποτα, το μόνο που θα ένοιωθε θα ήταν λύπηση για εκείνον. Από την πλευρά της η μητέρα του Άλκη, Μελίνα Καμπανού, είπε ότι ο σταυρός που θα κουβαλάει απο εδώ και πέρα ο δράστης θα είναι χειρότερος από αυτόν που θα κουβαλάει η ίδια.

«Οι τύψεις και οι ερινύες θα τον συντροφεύουν μια ζωή», είπαν χαρακτηριστικά ο Άρης και η Μελίνα Καμπανού.

Σημείωσαν ακόμα ότι ο Άλκης σπανίως πήγαινε στο γήπεδο, τονίζοντας ότι ο γιος τους ήταν φίλαθλος, όχι οπαδός.

Τέλος στέλνοντας ένα μήνυμα στα νέα παιδιά τόνισαν ότι πρέπει να ενωθούν και να βλέπουν μαζί τους αγώνες. Η χαρά ή η στεναχώρια από το αποτέλεσμα ενός αγώνα δεν θα πρέπει να προκαλεί μίσος, σημείωσαν και ανέφεραν ότι δεν είναι δυνατόν να χάνονται παιδιά για τέτοιους ανούσιους λόγους.

