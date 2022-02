Δράμα

ΕΛΑΣ: Ο απατεώνας με τα “μαϊμού” τροχαία σε Δράμα και Καβάλα (εικόνες)

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του Βούλγαρου "εισπράκτορα" της σπείρας.



Τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα απάτης από κοινού, κατ΄εξακολούθηση, με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ και για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, έδωση στη δημοσιότητα η Αστυνομία.

Ο δράστης με τη βοήθεια συνεργών, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα εμπλοκής συγγενικού προσώπου σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν 5 ηλικιωμένους.

Στις 5 Φεβρουαρίου άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη σε περιοχή της Δράμας, προφασιζόμενος ότι η αδερφή της ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με θανατηφόρο τραυματισμό και της ζήτησε να καταβάλει χρηματικό ποσό για την αποζημίωση συγγενών του υποτιθέμενου θύματος. Κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, δύο από τις συνεργούς προσποιήθηκαν την αστυνομικό και την αδερφή της ηλικιωμένης, οι οποίες την προέτρεπαν να καταβάλει τα χρήματα, ενώ ο συλληφθείς μετέβη στην οικία της για την παραλαβή των χρημάτων. Οι προθέσεις των δραστών έγιναν αντιληπτές και η πράξη τους δεν ολοκληρώθηκε, ενώ ο δράστης εντοπίσθηκε και συνελήφθη.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες, με την ίδια μεθοδολογία προσπάθησαν να εξαπατήσουν ακόμη τέσσερις ηλικιωμένους σε περιοχές της Καβάλας, χωρίς να τα καταφέρουν.

Tα στοιχεία δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θράκης.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, η οποία έχει ισχύ έως την 25 Φεβρουαρίου του 2022, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη αποσκοπεί στην αποκάλυψη νέων μαρτύρων, οι καταθέσεις των οποίων θα οδηγήσουν στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω εγκλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 25210-31111 και 25210-60070 του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

