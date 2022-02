Δωδεκανήσα

Ρόδος - “Captagon”: κατασχέθηκαν δεκάδες χιλιάδες ναρκωτικά χάπια (εικόνες)

Τι εντόπισε το Λιμενικό εκτός από τα χιλιάδες "χάπια των τζιχαντιστών".

Σάκος που περιείχε 44 πλαστικές συσκευασίες με δισκία ναρκωτικών ουσιών, τύπου «CAPTAGON», εντοπίστηκε στο πλαίσιο διενεργούμενης περιπολίας στελεχών της Λιμενικής Αρχής Λίνδου, στην παραλιακή περιοχή «ΚΙΟΤΑΡΙ» της Ρόδου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος σημειώθηκε απογευματινές ώρες στις 14/02.

Τα δισκία παραδόθηκαν σε στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, όπου καταμετρήθηκαν και βρέθηκαν τα κάτωθι:

δώδεκα πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν δισκία ναρκωτικών ουσιών, τύπου « CAPTAGON », ορισμένα εκ των οποίων αλλοιωμένα λόγω εισροής θαλασσινού ύδατος, συνολικού μεικτού βάρους δεκατριών κιλών και διακοσίων εξήντα γραμμαρίων (13,260 γρ.).

», ορισμένα εκ των οποίων αλλοιωμένα λόγω εισροής θαλασσινού ύδατος, συνολικού μεικτού βάρους δεκατριών κιλών και διακοσίων εξήντα γραμμαρίων (13,260 γρ.). είκοσι επτά πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν δισκία ναρκωτικών ουσιών τύπου « CAPTAGON », κατεστραμμένου περιεχομένου σχεδόν πολτοποιημένου, λόγω εισροής θαλασσινού ύδατος, συνολικού μεικτού βάρους τεσσάρων κιλών και πεντακοσίων ενενήντα γραμμαρίων (4,590 γρ.).

», κατεστραμμένου περιεχομένου σχεδόν πολτοποιημένου, λόγω εισροής θαλασσινού ύδατος, συνολικού μεικτού βάρους τεσσάρων κιλών και πεντακοσίων ενενήντα γραμμαρίων (4,590 γρ.). πέντε πλαστικές συσκευασίες κενές, άνευ περιεχόμενου.

Επιπροσθέτως, από δειγματοληπτική καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε σε πλαστική συσκευασία, η οποία ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση και αεροστεγώς κλεισμένη, καταμετρήθηκε να περιέχει δύο χιλιάδες είκοσι(2.020) δισκία.

Η εκτιμώμενη συνολική ποσότητα των δισκίων για τις σαράντα τέσσερις συσκευασίες ανέρχεται στα ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (88.880) δισκία.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδο,υ που διενεργεί προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και πρόκειται να προωθηθούν στη Χημική Υπηρεσία Ρόδου προς περαιτέρω ανάλυση.

