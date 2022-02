Χίος

Χίος: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο (βίντεο)

Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής στο σημείο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο ξενοδοχείο «Χανδρής» στη Χίο. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής.

Οχήματα της πυροσβεστικής έσπευσαν στο ξενοδοχείο «Χανδρής» στη Χίο και λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης (16.02.2022), κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Ωστόσο, οι πυκνοί καπνοί τύλιξαν όλη την περιοχή του λιμανιού, όπου βρίσκεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα, αναφέρει το alithia.gr.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες, ούτε έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά .

Φαίνεται πάντως να ξεκίνησε από κάποια κουζίνα, από όπου έφτασε μέσω καμινάδας στην ταράτσα όπου βρίσκεται και το λεβητοστάσιο.

