Μαγνησία

Βόλος: Την τραυμάτισε στο κεφάλι με μεγάλη πέτρα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος της κατηγορούμενης αρνήθηκε την κατηγορία





Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείο Βόλου βρέθηκε μία 21χρονη που τον Ιανουάριο του 2020 τραυμάτισε με πέτρα τη θεία της στο κεφάλι. Ειδικότερα, στις 6 Ιανουαρίου 2020 στην Αγριά του Βόλου, η 21χρονη με μία μεγάλη πέτρα τραυμάτισε την 51χρονη θεία της στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Η 51χρονη αποκόμμισε θλαστικό τραύμα, ενώ έχασε και τις αισθήσεις της. Ο δικηγόρος της κατηγορούμενης αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ η 51χρονη στην κατάθεσή της ανέφερε ότι δέχθηκε την πέτρα, ενώ ξεπροβόδιζε καλεσμένους και ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη νεαρή, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή και δυνατότητα έφεσης.

πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΔ: Ο Κύρτσος διαγράφηκε από το κόμμα

Ίλιον - Γιαγιά που έκλεψε τρόφιμα: “Σκότωσα την αξιοπρέπειά μου, για ένα τραπέζι στα παιδιά μου” (βίντεο)

Κάρπαθος: Παρέμβαση εισαγγελέα για την αυτοκτονία του πατέρα και το “ροζ βίντεο” του γιου του