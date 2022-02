Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε λεωφορείο (βίντεο)

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Επίθεση σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ πραγματοποίησαν λίγο πριν τις 19:00 τέσσερις ανήλικοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε τους τέσσερεις ανήλικους να πετούν αντικείμενα προς το λεωφορείο της γραμμής 14.

Τη στιγμή της επίθεσης το λεωφορείο βρισκόταν στην οδό Εγνατία, στο ύψος της οδού Αγίας Σοφίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αστυνομικοί της Ομάδας ΟΠΚΕ ακινητοποίησαν 12 ανήλικους κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Με εντολή του κέντρου επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης τα άτομα προσήχθησαν ως ύποπτα.

