Νάξος: Βασάνισαν γάιδαρο δένοντας με σύρμα τη γλώσσα με τα αυτιά του

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες για την αποτρόπαια πράξη κατοίκου χωριού της Νάξου, που προκειμένου να «εκδικηθεί» συγχωριανό του, ξέσπασε με βασανιστήρια στον αθώο γάιδαρό του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες όπου ο γάιδαρος βρέθηκε κακοποιημένος, σε πολύ άσχημη κατάσταση…

Ο φερόμενος ως δράστης είχε δέσει τα αυτιά του αθώου τετράποδου με τη γλώσσα του και την κάτω γνάθο με σύρμα, τραυματίζοντας και βασανίζοντας το ζώο. Επίσης με τον ίδιο τρόπο είχε δέσει και τα πόδια του γαϊδουριού.

Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας που έχει σχηματίσει δικογραφία ενώ υπάρχει και κτηνιατρική έκθεση που περιγράφει τα βασανιστήρια του άτυχου ζώου από το δράστη ο οποίος έβγαλε πάνω στο αθώο αυτό τετράποδο όλη του την κτηνωδία.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στη μικρή κοινωνία του χωριού αλλά και σε όσους το γνωρίζουν, που ζητούν τη σκληρή τιμωρία του δράστη.

«Είναι απορίας άξιο πώς ένας «άνθρωπος» ξέσπασε με τόσο μίσος πάνω σε ένα άκακο ζώο που δεν του έφταιξε σε τίποτα. Θα πρέπει η τιμωρία του δράστη να είναι παραδειγματική», σημειώνει στο naxostimes κάτοικος που γνωρίζει το περιστατικό.

Πηγή: naxostimes.gr

