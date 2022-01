Κυκλάδες

Νάξος: Έκλεισε το αεροδρόμιο επειδή.. αρρώστησε υπάλληλος

H Νάξος στο επίκεντρο μετά τα όσα έγιναν στο αεροδρόμιο του νησιού και φέρνουν στο φως ένα μεγάλο πρόβλημα που παραμένει άλυτο

Χθες (30-1-2022) στις 20:26 τοπική ώρα έκλεισε το αεροδρόμιο της Νάξου λόγω ασθένειας του μοναδικού υπαλλήλου που παρέχει υπηρεσίες Πληροφοριών Πτήσεων (AFIS). Το περασμένο καλοκαίρι για τον ίδιο λόγο είχαν κλείσει τα αεροδρόμια της Ικαρίας, της Μήλου και της Κοζάνης ενώ πρόσφατα των Κυθήρων.

Στα 12 από τα 15 παραμεθόρια αεροδρόμια που παρέχουν την υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσεων, υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος εξυπηρετώντας επιβατικές, νοσοκομειακές, στρατιωτικές πτήσεις καθ’ όλο το 24ωρο, χωρίς ρεπό και άδεια.

Στα 7 από τα 12 δεν υπάρχει κανείς μόνιμος υπάλληλος και καλύπτονται με μετακινήσεις καθ’ όλο το χρόνο, αφήνοντας κενά υποστελέχωσης στα υπόλοιπα αεροδρόμια.

Η υποστελέχωση του κλάδου είναι προϊόν του παγώματος των προσλήψεων, της μετάταξης 57 υπαλλήλων AFIS στον κλάδο των Ηλεκτρονικών (προς εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων με την ανοχή της προηγούμενης και της τωρινής Διοίκησης) και της συνταξιοδότησης υπαλλήλων.

Επίσης, οφείλεται στην προετοιμασία ολοκλήρωσης της ιδιωτικοποίησης της ΥΠΑ, που προϋποθέτει τη συρρίκνωση του αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων η οποία όμως είναι σε βάρος των αναγκών του επιβατικού κοινού και των κατοίκων των ακριτικών νησιών γενικότερα.

«Επειδή δεν υπάρχει κανένα σχέδιο από τη Διοίκηση της ΥΠΑ και το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που να αφορά σε μετατάξεις-προσλήψεις στον κλάδο Πληροφοριών Πτήσεων με προοπτική άμεσης υλοποίησης, το φαινόμενο του κλεισίματος αεροδρομίων εκτιμούμε ότι θα είναι συχνό ενώ προβλέπεται να ενταθεί κατά του θερινούς μήνες λόγω της αύξησης του αριθμού των πτήσεων και της επέκτασης των ωραρίων» αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

