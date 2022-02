Αχαΐα

Πάτρα: Πρώην αθλήτρια καταγγέλλει προπονητή για κακοποίηση

Σοκ στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία για περιστατικό κακοποίησης στον χώρο της Γυμναστικής. Στο επίκεντρο πρώην αθλήτρια που στρέφεται κατά γνωστού προπονητή της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώην αθλήτρια της γυμναστικής από την Πάτρα, κατήγγειλε για κακοποίηση συγκεκριμένο προπονητή που εργάζεται αρκετά χρόνια σε Σύλλογο της πόλης.

Μάλιστα, περιγράφει με αρκετές λεπτομέρειες τους ισχυρισμούς της, για τους οποίους φέρονται να έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με τον προπονητή, ο οποίος τόνισε: «Θα προασπίσω το όνομα και την αξιοπρέπειά μου. Εφόσον χρειαστεί θα κινηθώ νομικά. Τώρα δεν θα ήθελα να κάνω το οποιοδήποτε. Θα το κάνω όταν και εάν κριθεί απαραίτητο».

Τέλος, από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, σε επικοινωνία της εφημερίδας, σχολίαζαν πως όλες οι υποθέσεις με καταγγελίες έχουν σταλεί στην Εισαγγελία, αλλά και στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας.

