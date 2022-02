Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Γηροκομείο Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για παραβίαση των μέτρων

Στο συγκεκριμένο γηροκομείο είχε εκδηλωθεί συρροή κρουσμάτων κορονοϊού τον Αύγουστο του 2020.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παραβίαση των μέτρων για τον κορωνοϊό, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλος αριθμός θανάτων, άσκησε εισαγγελέας εις βάρος υπευθύνων οίκου ευγηρίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους 36 τρόφιμοι μετά από επιπλοκές, οι οποίες συνδέθηκαν με την νόσο.

Στο πόρισμα περιγράφονται μια σειρά από παραβιάσεις των μέτρων, όπως υπεράριθμοι τρόφιμοι, μη τήρηση αποστάσεων σε χώρους φιλοξενίας των ηλικιωμένων, μη διενέργεια ανά τακτά διαστήματα δειγματοληπτικών τεστ.

Είχε υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση και ακολούθησε έρευνα από αρμόδια ελεγκτική αρχή, το πόρισμα της οποίας διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και παραγγέλθηκαν ποινικές διώξεις.

Ο φάκελος βρίσκεται ήδη στα χέρια του ανακριτή και το επόμενο διάστημα θα κληθούν να απολογηθούν οι υπεύθυνοι, με την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

